Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Infotrafic din cadrul IGPR avertizeaza, miercuri, ca pe autostrada București-Pitești exista risc de acvaplanare și ca din cauza ploii abundente este aglomerație pe sensul de mers catre Capitala, anunța MEDIAFAX.Citește și: Olguța Vasilescu reacționeaza dupa ce Cozmin Gușa a intrat…

- Traficul rutier este restrictionat luni pe un tronson al Autostrazii Soarelui, pentru lucrari de asfaltare. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca luni, pana la ora 16.00, pe sensul catre Capitala al Autostrazii A2 Bucuresti - Constanta, circulatia este restrictionata…

- Traficul rutier este restrictionat luni pe un tronson al Autostrazii Soarelui, pentru lucrari de asfaltare, potrivit Mediafax.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca luni, pana la ora 16.00, pe sensul catre Capitala al Autostrazii A2 Bucuresti - Constanta,…

- Centrul Infotrafic anunța ca pe Autostrada București-Pitești, pe sensul de mers catre capitala, se circula, vineri, in coloana, in zona localitatii Ciorogarla, judetul Ilfov, scrie Mediafax.Potrivit polițiștilor, traficul este aglomerat vineri intre kilometrii 11 și 14 ai autostrazii București-Pitești.…

- O persoana a fost ranita grav in urma unui accident produs, luni seara, intre un TIR și o mașina pe DN1, la ieșirea din Sinaia spre Comarnic. Traficul este blocat in zona, a anunțat Centrul Infotrafic.Citește și: Informații importante despre Ion Iliescu! In ce stadiu se afla fostul președinte…

- Traficul este restricționat, joi, pe doua sectoare din Autostrada București-Pitești, unde au loc lucrari de asfaltare. Potrivit Centrului Infotrafic, vor fi afectate prima banda și cea de urgența, scrie Mediafax.Polițiștii anunța ca lucrarile vor fi efectuate pe sensul de mers spre Pitești…

- Traficul rutier este inchis, sambata dimineața, in centrul stațiunii Sinaia, unde se desfașoara Crosul Cardiologilor. Potrivit Centrului Infotrafic, circulația este deviata pe centura orașului și pe alte strazi din zona, potrivit Mediafax.Citește și: Atenție! Madalin Voicu caracaterizeaza…

- Traficul este oprit, vineri seara, pe DN1A, Ploiești-Brașov, in localitatea Lipanesti, județul Prahova, unde un pieton care a traversat drumul a fost accidentat de o mașina, anunța MEDIAFAX.Citește și: Olguța Vasilescu a rabufnit: Cum dracului vine criza peste noi doar cand se apropie aștia…