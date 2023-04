Stiri pe aceeasi tema

- Mai sunt doar cateva zile pana la Paște, una dintre cele mai așteptate și importante sarbatori ale anului. Dar, pana atunci, trebuie sa trecem de Sambata Mare, iar credincioșii care iși doresc sa mearga la de Inviere trebuie sa respecte cateva tradiții. Sambata Mare. Ce este interzis sa faca in aceasta…

- Peste 30 de gospodarii din Florești au fost inundate in Vinerea Mare. Oamenii de pe trei strazi s-au trezit cu apa in curțile, beciurile și chiar casele lor. Avaria a fost una majora, zeci de pompieri participa și la aceasta ora, 12:00, pentru a evacua apa. Un barbat blocat intr-un subsol a fost salvat…

- Fiind ultima zi de vineri dinainte Paștelui, Vinerea Mare este o sarbatoare importanta pentru toți creștinii. Ce tradiții și obiceiuri sunt pentru aceasta zi. Ce trebuie sa faci daca iți dorești sa iți mearga bine tot anul.

- Cel mai recent studiu realizat de Reveal Marketing Research și-a propus sa afle mai multe detalii despre cum se pregatesc romanii in așteptarea sarbatorilor de Paște și in ce masura comportamentele și nevoile acestora s-au schimbat comparativ cu studiul similar desfașurat in 2019. Cei mai mulți dintre…

- Au mai ramas doar cateva zile pana intram in Saptamana Patimilor, cunoscuta și ca Saptamana Mare, ultimele 7 zile ale postului Paștelui, care au menirea de a-i pregati pe credincioși pentru Inviere. Iata cu trebuie sa se poarte oamenii in aceasta perioada și ce tradiții și obiceiuri se respecta in Romania.

- Sarbatorile pascale sint tot mai aproape iar meșterii și-au scos deja la vinzare produsele specifice Paștelui. Luminarile in forma de ou, decorațiunile tematice și dulciurile sint citeva dintre cele mai frecvente produse expuse la un tirg din capitala. Oamenii spun ca au inceput sa cumpere cite puțin…

- In fiecare an, pe 10 februarie, creștinii ortodocși il praznuiesc pe sfantul Haralambie. Oamenii cer preotului sa faca agheazma la biserica, iar in credința populara se spune ca cei care beau aceasta apa sfintita se pot vindeca de diverse boli.