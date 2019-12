Tradiții de Sfântul Nicolae. Ce obiceiuri sunt în noaptea de Moș Nicolae Sfantul Nicolae este sarbatorit pe 6 decembrie și el este cel care aduce copiilor cuminți cadouri in ghete. Dupa el, vine doar Moș Craciun, considerat și mai darnic. Copiii au insa o mica teama de Moș Nicolae, pentru ca sfantului ii place sa-i dojeneasca pe micuții care greșesc. Uneori, copiii obraznici și neascultatori gasesc in ghetuțe o nuielușa, in loc de mult prea ravnitele cadouri. Tradiții de Sfantul Nicolae In credința populara, Sfantul Nicolae mai este cunoscut și sub numele de San-Nicoara. Se spune ca el pazește soarele care incearca sa se strecoare pe langa el pentru a ajunge la taramurile… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ne asteapta o noapte magica! Numita si Halloweenuul romanilor, noaptea de Sfantul Andrei este la limita dintre crestinism si paganism. Pe langa partea religioasa, oamenii, in majoritate de la sate, au anumite obiceiuri pe care le-au pastrat de sute de ani.

- Anul acesta brașovenii se pot bucura, mergand la Coresi de un Craciun generos in emoții, zambete, dorințe implinite și de sentimentul ca impreuna cu inimoșii din jur pot fi mai speciali ca oricand. „Acum este momentul in care simțim din plin bucuria și emoția de a fi langa cei dragi, de aceea…

- Fundația „Mihai Viteazul” din Sfantu Gheorghe a inceput pregatirile pentru ediția din acest an a Festivalului Internațional de Colinde și Obiceiuri de iarna „CRACIUNUL LA ROMANI”, eveniment pe care il organizeaza de aproape trei decenii. Președinta Fundatiei, prof. ing. Maria Peligrad, a declarat,…

- Il cheama Nicolae. Ii spune Moș Nicolae și pana sa apara Moș Craciun pe scena istoriei era cel vestit pentru cadourile pe care le facea copiilor. Astazi, fiecare dintre noi putem fi un Moș Nicolae. Iar aprovizionarea cu cadouri o putem face de la Targul de Moș Nicolae din Atrium Mall.…

- Copiii din orasul Ovidiu, judetul Constanta, vor avea parte, in aceasta iarna, de sarbatori magice. Mos Craciun a transmis tuturor copiilor si nu numai ca va ajunge la ei tocmai din Laponia, incarcat de daruri. Invitatia i a fost transmisa de primarul George Scupra si, iata, mosul deja a inceput pregatirile…

- Ziarul Unirea Ora de iarna 2019: In noaptea de 26 spre 27 octombrie, ceasurile se vor da inapoi și vom dormi mai mult cu o ora In noaptea de 26 spre 27 octombrie, se trece la ora de iarna 2019. Ora 4:00 va deveni ora 3:00, deci vom dormi mai mult cu o ora. La inceputul lunii martie 2019, in Comisia…

- Alocarea fondurilor necesare in acest sens a fost aprobata astazi de consilierii județeni, suma fiind aceeași cu cea cheltuita anul trecut. Buzoieni vor beneficia și in acest an de masa tradiționala oferita de autoritați cu ocazia Zilei Naționale, iar Sarbatorile de Iarna nu vor fi lipsite de fastul…

- ORA DE IARNA 2019. Vezi ce se intampla cu ora de iarna dupa decizia Comisiei Europene de a renunta la schimbarea orei Ora de iarna se aplica in fiecare an, in ultima noapte de sambata spre duminica din luna octombrie. In anul 2019, trecerea la ora de iarna va avea loc in noaptea de 26 spre 27 octombrie.…