- Crestinii ortodocsi, catolici si greco-catolici sarbatoresc pe data de 15 august Santamaria Mare, ocrotiroarea copiilor, familiei, a Marinei romane și a Bisericii. Peste 2,2 milioane de romani, care poarta nume derivate de la Maria, iși celebreaza onomastica. La jumatatea lunii lui „Gustar”, anul acesta…

- Ion Barbu (pseudonimul literar al lui Dan Barbilian), poet, eseist, traducator si matematician, s-a nascut la Campulung-Muscel, judetul Arges, la 19 martie 1895. A urmat cursurile Liceului „Gh. Lazar” si ale Liceului „Mihai Viteazul” din Bucuresti (1910-1914), apoi Facultatea de Stiinte a Universitatii…

- In luna iulie avem o singura Sarbatoare religioasa importanta pe data de 20, atunci cand este omagiat Sfantul Ilie, o respectata divinitate populara, numita și Santilie. Este condiderat in popor stapanul tunetelor, fulgerelor și al vijeliilor. In momente de urgie ale naturii, fiecare dintre noi obișnuiește…

- Ministerul Culturii lanseaza un apel de selecție in vederea constituirii delegației de artiști care va reprezenta Romania la cea de-a IX-a ediție a Jocurilor Francofoniei, organizate in perioada 19-28 august 2022, la Kinshasa, Republica Democrata Congo, de catre Organizația Internaționala a Francofoniei…

- In urma cu un an, la 17 iulie 2020, a trecut la cele vesnice arhivistul si istoricul targmuresan Ioan RANCA. S-a nascut la Aiud. Dupa absolvirea Facultații de Istorie din cadrul Universitații clujene, in 1955, se intoarce in orașul natal unde i se incredințeaza conducerea nou inființatei Filiale a…

- La Muzeul Spiritualitații Romanești de la Catedrala Ortodoxa din Sfantu Gheorghe are loc astazi, incepand cu ora 10.30, deschiderea lucrarilor ediției a XXIX-a a „Zilelor Andrei Șaguna” la care iau parte Episcopul Covasnei și Harghitei, PS Andrei, și zeci de oaspeți din țara. Programul „Zilelor…

- Astazi, 24 iunie, sunt trei evenimente ce sunt cinstite in țara noastra: Sarbatoarea laica de Sanziene, care se suprapune cu una religioasa ce marcheaza Nasterea Sf. Ioan Botezatorul. De asemenea, incepand din anul 2013 este omagiata Ziua Universala a Iei, piesa principala a costumului feminin popular…

- Duminica si luni, respectiv pe 20 și 21 iunie 2021 creștinii ortodocși cinstesc Marea Sarbatoare a Rusaliilor, urmata apoi de Sfanta […] Articolul Traditii. Mari…