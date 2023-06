Tradiție dispărută la Galați. Nu se mai fac croaziere pe Dunăre nici măcar de „Ziua Dunării” Primaria Galați nu a mai alocat niciun leu pentru sarbatorirea „Zilei Dunarii”, intrata in tradiția orașului, așa ca in acest an n-au mai fost nici concerte, nici „Summer Parade”, nici croaziere pe Dunare, care mai aveau loc numai de „Ziua Dunarii”. Plimbarile cu o nava de pasageri pe Dunare au fost una din atracțiile zonei Galați – Braila timp de peste o suta de ani, de la inceputul secolului 20, cand pe Dunare circulau nave de pasageri cu zbaturi de la Sulina și Tulcea la Galați, Braila, Giurgiu, Turnu Severin, pana la Viena. Inainte de 1990 intreprinderea de stat, Navrom Galați, asigura transportul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

