La mai puțin de 10 zile de la publicarea in Monitorul Oficial a Legii care aproba Ordonanța decarbonizarii, Virgil Popescu și Nicolae Ciuca au anulat, printr-o ordonanța de urgența, tot ce era benefic pentru sistemul energetic romanesc. Prin modificarile aduse, nicio termocentrala nu mai intra in rezerva tehnica pentru a asigura consumul energetic al țarii, […]