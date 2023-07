Toyota a făcut o descoperire care îi permite reducerea la jumătate a greutăţii, dimensiunii şi costului bateriilor pentru vehicule electrice Al doilea mare producator de automobile din lume avea deja un plan de a lansa masini cu baterii in stare solida avansate, care ofera beneficii in comparatie cu bateriile pe baza de lichid, pana in 2025. Marti, compania japoneza a declarat ca a simplificat productia de material folosit pentru a fabrica baterii, salutand descoperirea ca un salt inainte semnificativ, care ar putea reduce dramatic timpul de incarcare si ar putea creste autonomia de rulare. ”Atat pentru bateriile noastre lichide, cat si pentru cele in stare solida, ne propunem sa schimbam drastic situatia in care bateriile actuale… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

