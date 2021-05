Totul despre nunta lui Dani Oțil Totul despre nunta lui Dani Oțil Dani Oțil și Gabriela Prisacariu s-au casatorit sambata, 15 mai. In luna ianuarie a anului trecut, matinalul de la Antena 1 și-a cerut iubita de soție pe plaja, in timpul unei vacanțe exotice. Planuiau sa iși uneasca destinele in 2020, dar au amanat nunta din cauza pandemiei. Dani și Gabriela au facut pasul cel mare sambata, in prima zi de relaxare a masurilor de restricție. Vezi aceasta postare pe Instagram O postare distribuita de dani otil (@daniotil) Nu a fost un eveniment grandios, ci a semanat mai degraba cu o petrecere intre prieteni. Evenimentul s-a… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

