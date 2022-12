Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Carmina Varciu a oferit mai multe detalii despre relația pe care o are cu iubitul ei. Fiica lui Liviu Varciu și-a gasit adevarata fericire in brațele partenerului ei. Cei doi se iubesc inca din copilarie.

- In exclusivitate pentru Xtra Night Show, Carmen Grebenișan a marturisit ce dependența are. Influencerița a vorbit deschis despre acest subiect și a dezvaluit cu ce probleme s-a confruntat in perioada adolescenței.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Deea Maxer a vorbit despre o perioada mai dificila din viața ei. Vedeta a reușit sa treaca peste toate cu sprijinul partenerului ei de viața. Cat de mult a ajutat-o Dinu Maxer pe soția lui in acele momente.

- Au trecut 7 ani de cand Vadim Tudor s-a stins din viața, iar fata lui, Lidia Tudor, a vorbit deschis despre bunurile pastrate de la tatal lor. Iata ce declarații exclusive a oferit aceasta pentru Antena Stars!

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, un proiect de modificare a Codului Muncii si a Codului Administrativ in care sunt prevazute mai multe drepturi suplimentare pentru salariati, printre care acela de a li se acorda un concediu in vederea oferirii de ingrijire sau sprijin personal unei rude sau unei…