Doliu in familia premierului Florin Citu. Acesta si-a anulat programul de azi

Florin Citu este in doliu. Mama premierului a murit vineri seara, din cauza unei boli incurabile.Premierul se afla in vizita la un centru de vaccinare drive thru din Baia Mare in momentul in care a primit vestea cumplita.Acesta s a intors imediat… [citeste mai departe]