Toţi cetăţenii municipiului Alba Iulia au dreptul să aibă condiţii civilizate de trai Inca din vremea romanilor, nivelul de dezvoltare a unei comunitati se vedea in primul rand prin dezvoltarea infrastructurii. Si acum, dupa 2000 de ani, dezvoltarea unei comunitati se poate cuantifica tot prin dezvoltarea infrastructurii, iar din nefericire, municipiul nostru are multe probleme la acest capitol. Chiar daca in ultimii 30 de ani, Alba Iulia s-a dezvoltat in toate directiile, au aparut cartiere noi, zone rezidentiale, in care mii de familii si-au creat un nou camin, viteza de adaptare a autoritatilor la nevoile cetatenilor nu a fost pe masura. Astfel, s-a ajuns ca Alba Iulia sa aiba… Citeste articolul mai departe pe informatiadealba.ro…

Sursa articol: informatiadealba.ro

