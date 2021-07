Toti cei 573 de migranti recuperati din Mediterana de nava de salvare Ocean Viking au fost debarcati in Italia, dupa ce aceasta autorizase acostarea in Sicilia, transmite dpa. Pana sambata seara, toti migrantii parasisera nava organizatiei umanitare SOS Mediterranee in portul Augusta, a anuntat ONG-ul duminica. Primii carora li s-a permis debarcarea, vineri, au fost minorii si persoanele care aveau nevoie de ingrijiri medicale speciale. Autoritatile italiene au impus o carantina de 10 zile pentru echipajul de pe Ocean Viking. SOS Mediterranee lansase miercuri un apel catre Uniunea Europeana pentru…