Toți angajații unui fast-food au fost arestați de polițiștii pakistanezi fiindcă n-au vrut să le ofere hamburgeri gratuiți Mai mulți polițiști pakistanezi s-au enervat dupa ce un fast-food a refuzat sa le dea hamburgeri gratuiți, arestându-i pe toți cei 19 angajați ai localului, relateaza MSN.



Angajații din Lahore ai popularului lanț fast-food Johnny & Lugnu au fost reținuți timp de 7 ore în noaptea de sâmbata, în urma lor ramânând bucatarii goale și clienți înfometați.



&"Aceasta nu este prima data când ceva de acest fel s-a întâmplat echipelor din bucatariile restaurantelor noastre dar vrem sa ne asiguram ca va fi ultima&", noteaza un comunicat… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

