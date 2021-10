Stiri pe aceeasi tema

- Angajatii publici din orasul New York vor fi obligati sa se vaccineze impotriva COVID-19 pana la sfarsitul saptamanii viitoare sau, in caz contrar, vor fi trimisi in concediu fara plata, a declarat miercuri Bill de Blasio, primarul orasului cu cel mai mare numar de locuitori din SUA, relateaza Reuters.…

- Angajatii publici din orasul New York vor fi obligati sa se vaccineze impotriva COVID-19 pana la sfarsitul saptamanii viitoare sau, in caz contrar, vor fi trimisi in concediu fara plata, a anuntat miercuri Bill de Blasio, primarul orasului cu cel mai mare numar de locuitori din SUA, informeaza Agerpres…

- Angajatii publici din orasul New York vor fi obligati sa se vaccineze impotriva COVID-19 pana la sfarsitul saptamanii viitoare sau, in caz contrar, vor fi trimisi in concediu fara plata, a declarat miercuri Bill de Blasio, primarul orasului cu cel mai mare numar de locuitori din SUA, relateaza Reuters.

- Functionarii publici vor primi 500 de dolari la imunizarea cu prima doza de vaccin anti-COVID intr-o locatie administrata de municipalitate pana vineri, 29 octombrie, la ora 17:00, relateaza Reuters.Dupa aceasta data, angajatii vor fi obligati sa prezinte dovada imunizarii cu cel putin o doza de vaccin,…

- Angajatii publici din orasul New York vor fi obligati sa se vaccineze impotriva COVID-19 pana la sfarsitul saptamanii viitoare sau, in caz contrar, vor fi trimisi in concediu fara plata, a declarat miercuri Bill de Blasio, primarul orasului cu cel mai mare numar de locuitori din SUA, relateaza Reuters.…

- IBM a anuntat joi, 7 octombrie, ca va impune tuturor angajatilor din Statele Unite sa se vaccineze impotriva Covid-19 pana pe 8 decembrie, iar in caz contrar ii va suspenda fara plata, transmite agenția Reuters, preluata de News.ro.Masura survine in urma anunțului de luna trecuta al presedintelui Joe…

- Profesorii si ceilalti angajati ai scolilor publice din New York City vor fi obligati sa se vaccineze impotriva Covid-19, a declarat luni primarul Bill de Blasio, in cadrul eforturilor de a determina populatia sa se vaccineze si sa reduca raspandirea variantei Delta a coronavirului, care este mai…

- Primarul orașului New York, Bill de Blasio, a anunțat ca le va solicita tuturor functionarilor municipali sa se vaccineze impotriva COVID-19 sau sa se testeze o data pe saptamana, transmit AFP și Reuters, citate de Agerpres . Decizia a fost luata din cauza creșterii numarului de cazuri cu tulpina Delta…