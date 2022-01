Stiri pe aceeasi tema

- Doua licee din Timișoara au decis sa faca orele online din cauza frigului din clase. Este vorba de Colegiul „Henri Coanda” și Liceul de Arte Plastice, ambele cu probleme de infrastructura, relateaza Timiș Online. La „Henri Coanda” au fost chiar și 8 grade in clase. Astfel, peste 1.200 de elevi vor face…

- Scoli inchise de azi in Romania. Cate unitati de invatamant trec in online Un numar de 46 de unitati de invatamant sunt inchise total de marti. De asemenea, punctual sunt clase trecute in online daca pe parcursul a sapte zile au fost trei cazuri de Covid 19. Scoli inchise de azi in Romania. Colegiul…

- Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta a decis, vineri, la propunerea IȘMB și a DSP București, suspendarea cursurilor cu prezența fizica la Colegiul național I.L.Caragiale, din cauza focarului de coronavirus constatat aici. Cursurile se vor desfașura online, timp de 10 aile, incepand…

- Potrivit datelor furnizate, miercuri, de catre Inspectoratul Școlar Județean Timiș, trei unitați de invațamant din orașul nostru au trecut activitatea online in totalitate. Este vorba despre Liceul Teoretic Baptist, unde DSP monitorizeaza un focar de coronavirus, Liceul Tehnologic „I. C. Bratianu”,…

- Peste 150 de unitati de invatamant din Buzau isi desfasoara cursurile in sistem online din cauza faptului ca mai putin de 60 % din personal este vaccinat anti-Covid. Potrivit prefectului judetului Buzau, Daniel Ticlea, din 457 de structuri de invatamant aproape 300 fac cursurile cu prezenta fizica si…

