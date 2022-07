Stiri pe aceeasi tema

- Numarul cazurilor de COVID-19 inregistrate in Romania aproape ca s-a dublat Foto: Gabriel Sava. Numarul cazurilor de COVID înregistrate în România aproape ca s-a dublat în ultima saptamâna. Astfel, în perioada 27 iunie - 3 iulie au fost raportate peste…

- Romania a avut o medie de peste 1.100 de cazuri zilnice in ultimele șapte zile, a anunțat Ministerul Sanatații, in bilanțul saptamanal, transmis luni. In total, numarul infectarilor a fost de 7.726, dublu fața de anterioara, cand fusesera inregistrate 3.974 de cazuri. Au fost raportate și 16 decese,…

- Ministrul Sanatații, medicul Alexandru Rafila, avertizeaza ca numarul cazurilor de Covid s-a dublat in Romania in ultima saptamana. La sfarșitul lunii mai, Romania avea circa 2000 de cazuri confirmate de infectare cu Covid. Ele au crescut treptat. In ultima saptamana, Romania a ajuns la circa 8000 de…

- Conform datelor transmise de catre DSP Alba in cursul zilei de astazi, 27 mai 2022, incidența cazurilor de COVID-19 in Municipiul Sebeș a ajuns la ZERO. Localitate Populație Rata de incidența Infectați MUNICIPIUL SEBES 32854 0 0 Astazi, 27 mai 2022, in județul Alba au fost raportate 3 noi cazuri de…

- In ultimele 24 de ore, principalele date despre Covid transmise de Ministerul Sanatații sunt: au fost inregistrate 1.116 cazuri de infecții cu SARS-COV-2, cu 588 mai multe fața de ziua anterioara; au fost raportate 14 decese; la ATI nu este internat niciun minor. In ultimele 24 de ore au fost efectuate…

- Un numar de 1.116 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, cu 588 mai mult fata de ziua anterioara, fiind efectuate peste 24.000 de teste, a informat, marti, Ministerul Sanatatii, relateaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Ministerul Sanatatii a anuntat miercuri 1.464 de cazuri noi de COVID-19 inregistrate in ultimele 24 de ore, dublu fata de ziua precedenta. Au fost raportate 26 decese, inclusiv al unui copil.

- Rata de incidența a infectarilor cu SARS-CoV-2 s-a modificat, din nou, in Cluj-Napoca și in județ.Rata infectarilor la nivel de județ a scazut ușor, de la 2,74 ieri la 2,67 la mie astazi, joi 21 aprilie. Numarul total al bolnavilor este de 2.021 cazuri active de boala, din care, insa, 1.497 sunt in…