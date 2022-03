Chestionarul pentru auto-recenzare a fost realizat astfel incat omului sa-i fie cat mai ușor sa raspunda, in condițiile in care nu beneficiaza de o instruire speciala, precum cea de care dispun recenzorii. Fiecare dintre noi va avea propriul chestionar de auto-recenzare, corespunzator situației particulare in care se gasește, a explicat vineri Silvia Pisica, director general in cadrul Institutului Național de Statistica, cea care coordoneaza Recensamantul Populației din acest an.