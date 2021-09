Stiri pe aceeasi tema

- Sociologul Sebastian Lazaroiu a declarat, duminica, la Prima TV, ca fostul ministru al Justitiei Stelian Ion se afla pe lista neagra a presedintelui Klaus Iohannis si, dupa ce mesajul sefului statului, premierul si alti lideri PNL “au inceput sa maraie” impotriva lui. Lazaroiu considera ca felul…

- Ludovic Orban, a declarat, vineri, la Dambovița, ca PNL nu are nicio datorie fața de președintele Klaus Iohannis. Liderul PNL a mai spus ca cei din echipa lui Florin Cițu au pierdut in el un prieten, pe care l-ar fi putut avea tot restul vieții, „daca ave

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat duminica seara, la Brasov, unde si-a prezentat motiunea cu care candideaza la funcsia de presedinte al PNL la Congresul partidului din 25 septembrie, ca el nu si-a dorit un nou mandat, dar nu a vazut alta solutie. Orban a subliniat ca nu el a decis sa candideze…

- Liviu Iolu, fost purtator de cuvant al Guvernului Ciolos, a comentat sambata interventia presedintelui Klaus Iohannis in scandalul din coalitie si solicitarea acestuia ca USR PLUS sa revina la discutii, afirmand ca ”a iesit presedintele orchestrator sa spuna ca aia mici i-au varsat ciorba in poala…

- Emanuel Ungureanu, deputat USR-PLUS, a comentat reacția lui Klaus Iohannis in scandalul coalitiei. El a apreciat ca presedintele este papușarul din spatele lui Florin Citu si planul sau este puterea absoluta. „USR PLUS este clar ca a fost piatra din bocan

- Dorin Iacob s-a declarat placut surprins de faptul ca Iohannis ”a revenit in haina de președinte”.”Pur și simplu sunt surprins placut de președintele Iohannis. Discursul a fost pe mai multe paliere. A inceput cu Parlamentul și cu toate partidele. Astazi a avut mesaje de președinte al Romaniei. A revenit…

- Secretarul Comisiei pentru Transporturi și Infrastructura a Camerei Deputaților, deputatul Vasile Toma, se arata revoltat de ultimele declarații facute de premierul Florin Cițu referitoare la alocarile bugetare. „Aflat in plina manifestare a sindromului Hybris, Florin Cițu, cel pentru care…

- Senatoarea PNL Alina Gorghiu face un comentariu acid la adresa colegilor de partid care-l critica pe premierul Florin Cițu, susținand ca, unii dintre ei, vor sa-l lase „șomer pe domnul Marcel Ciolacu”. „Trebuie sa ne uitam catre PNL-ul din 2024. Este foarte important sa susținem cu toții aceasta guvernare,…