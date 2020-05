Tosca, una dintre marile capodopere ale lui Puccini, transmisa in cadrul Seri de Opera Online Opera Nationala Bucuresti prezinta iubitorilor genului liric spectacolul "Tosca" de Giacomo Puccini, regia Mario De Carlo, in cadrul programului Seri de Opera Online.



Spectacolul va fi difuzat marti, 19 mai 2020, incepand cu ora 18:30, pe pagina de Facebook a Operei Nationale Bucuresti si pe site-ul www.operanb.ro/operaonline.



Revizuirea libretului de catre Luigi Ilinca si Giusepe Giacosa i-a oferit lui Puccini fundamentul pentru cea mai reprezentativa opera a stilului sau de maturitate.



Prin intermediul limbajului muzical, "Tosca" contureaza personaje complexe, caractere… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

