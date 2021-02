Stiri pe aceeasi tema

- Jamie Dornan, protagonistul din „Fifty Shades of Grey” se intoarce pe micul ecran. Actorul a primit rolul principal intr-o miniserie HBO Max, in care va fi un turist britanic ce trece printr-o experiența misterioasa in Australia. Aflat la volan, el este atacat pe neasteptate de soferul unei cisterne.…

- Dupa o perioada in care s-a dedicat familiei, Anca Serea revine in televiziune, la pupitrul știrilor sportive de la Prima TV, alaturi de Florin Caruceru. Vedeta a facut primele declarații despre proiectul sau. „Incepand cu 11 decembrie, ne vedem la știrile din sport. Cumare bucurie și emoții, din nou…

- Megan Fox este hotarata sa divorțeze de Brian Austin Green, dupa o casnicie de 10 ani, o relație de 16 și trei copii impreuna. Actrița a luat decizia desparțirii la scurt timp dupa ce a aparut in public cu noul iubit, la gala American Music Awards de duminica. Megan Fox, in varsta de 34 de ani, divorteaza…

- Se apropie sezonul cadourilor, asa ca, in cazul in care doresti sa ii impresionezi pe cei dragi cu ceva special, pregateste reteta asta de brownie. Este cel mai iubit desert din America si ne aduce aminte de “Negresa” din copilarie. Cum pregatesti cea mai buna reteta de brownie Desi numele te poate…

- Momente grele pentru actrița Linda Gray, cea care a interpretat rolul lui Sue Ellen in faimosul serial „Dallas”! Celebra artista a anunțat, cu inima stransa de durere, ca fiul ei, Jeff Thrasher, s-a stins din viața la varsta de 54 de ani.

- Am citit undeva (recunosc insa ca nu mai stiu unde) ca e o adevarata bucurie sa urmaresti noul post de televiziune Aleph: buletinele de stiri iti prezinta esentialul, fara vorbarie inutila, comentariile sunt la obiect, nu se bate campii ca la alte posturi TV etc. Aceste laude m-au facut curios asa ca…

- Acum este celebru datorita vocii sale, cu care a facut furori in lumea muzicii, insa daca nu facea bani din asta, Jador a marturisit la Antena Stars ce meserie ar fi ales sa practice. Artistul a luat pe toata lumea arin surprindere, caci nici vorba de vreo asemanare intre ceea ce visa și ceea ce face…