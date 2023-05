Topul scumpirilor din ultimul an. Zahărul are un preț cu 58% mai mare Zaharul se afla in topul celor mai mari scumpiri inregistrate in ultimul an, cu o crestere a pretului de 58,25% in aprilie 2023 fata de aprilie 2022, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). Alte alimente care au consemnat cresteri importante de pret sunt untul (+ 35,16%), cartofii, cu o majorare de 34,15%, ouale, cu un plus de 30,71%, laptele (+27,97%) si painea (+17,97%). In topul marfurilor nealimentare care au consemnat cele mai mari cresteri de pret in perioada analizata s-au aflat energia termica, cu 23,81%, alte marfuri nealimentare, cu… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

