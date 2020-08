Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia provocata de noul coronavirus este studiata cu atentie de specialistii de la Universitatea Babeș Bolyai din Cluj, care au facut un top al județelor cu cele mai multe cazuri din ultimele doua saptamani. Autorii studiului spun ca autoritațile locale trebuie sa se mobilizeze și sa ia mai multe…

- Informarea de presa transmisa, ieri, de Grupul de Comunicare Strategica arata ca in județul Suceava erau 44 de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus. Distinct de acestea, in urma retestarii pacienților deja pozitivi, 27 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. In ultimele 24 de ore, in județ…

- 1.350 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate, fata de ultima raportare, in urma testelor efectuate la nivel national, informeaza, sambata, Grupul de Comunicare Strategica (GCS).Bucureștiul are cele mai numeroase cazuri de la debutul epidemiei, 7.121, fiind urmat…

- Potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, 26 iulie 2020, in județul Alba s-au inregistrat 17 cazuri de infectare cu COVID-19. Cele 17 cazuri, confirmate astazi pozitiv cu COVID-19 provin din urmatoarele localitați: Alba Iulia – 8 cazuri Blaj – 3 cazuri Zlatna – 2 cazuri…

- Informarea transmisa luni, 20 iulie, de Grupul de Comunicare Strategica, arata ca in județul Suceava s-au inregistrat 11 noi cazuri de imbolnavire, in ultimele 24 de ore. In țara au fost inregistrate alte 681 noi cazuri de imbolnavire. Multe cazuri noi s-au confirmat in Argeș – 119 cazuri ...

- Ziarul Unirea Din ce localitați provin cele 10 cazuri de COVID-19 inregistrate in județul Alba, in ultimele 24 de ore Din ce localitați provin cele 10 cazuri de COVID-19 inregistrate in județul Alba, in ultimele 24 de ore Potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, duminica,…

- De la inceputul epidemiei si pana in prezent, judetul Arges a raportat 872 de cazuri confirmate. Pe 2 iulie, autoritatile raportau 18 cazuri in ultimele 24 de ore, iar pe 1 iulie in judet fusesera confirmati 52 de pacienti cu coronavirus. Aceste cifre au plasat judetul in topul judetelor cu cea mai…

- Institutul Național de Sanatate Publica Suceava a transmis ca in ultimele 24 de ore, in județul Suceava s-au inregistrat 11 cazuri noi de imbolnaviri cu noul coronavirus. Potrivit raportarii oficiale, pana in momentul de fața in județul Suceava s-au inregistrat 3.983 de cazuri de Covid-19. De asemenea,…