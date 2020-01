Topul celor mai vandute marci de masini electrice si hibride din Romania Piata masinilor electrice si hibride din Romania creste incet, dar sigur, cel mai mare impediment fiind pretul, in ciuda ajutorului substantial acordat de stat.



Potrivit unui studiu realizat recent de Ipsos, 42% dintre romanii chestionati au sustinut ca, cel mai probabil, viitoarea lor masina va fi una electrica.



Principalele motive pentru care sunt interesati de astfel de automobile sunt reducerea emisiilor poluante si reducerea costurilor cu carburantii.



Pe de alta parte, cei care nu doresc sa cumpere o masina electrica au identificat trei cauze principale pentru… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

