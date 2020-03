Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 53 de milioane de puieti vor fi plantati anul acesta pe teritoriul tarii, iar 2.500 de paduri vor fi plantate de la zero, a declarat vineri ministrul interimar al Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe. "In acest an, 53 milioane de puieti vor ajunge in 13.000 de santiere pe intreg cuprinsul…

- Se intorc ninsorile și vantul puternic in mai multe regiuni din țara. Furtuna Sabine, care a facut ravagii in jumatatea de vest a Europei, se va abate si peste Romania. Meteorologii au emis cod portocaliu de viscol pentru zonele iarjumatatea de vest și nord-vest de tara va fi sub cod galben de vant…

- Peste trei sferturi din tara (inclusiv județul Alba) se va afla sub avertizare Cod galben de intensificari ale vantului, ninsori si viscol pana joi dimineata, reiese din prognoza publicata de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Judetele afectate de avertizarea Cod galben sunt: Maramures,…

- 11 județe sunt vizate de cod portocaliu și galben de posibile inundații. AVertizatea emisa de Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor e in vigoare pana maine, 5 februarie, la ora 6 dimineața, anunța Ministerul de Interne intr-un comunicat. Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire…

- Agentia de Dezvoltare Locala (ADL) Oradea a semnat miercuri contractul privind o investitie in valoare de cinci milioane de euro in Parcul Industrial Eurobusiness II Oradea, in urma negocierii directe cu reprezentantii companiei Braintronix S.A. din Cluj. "Aceasta reprezinta o investitie…

- Duminica, 22 decembrie, vor avea loc Tragerile speciale loto de Craciun, iar Loteria Romana suplimenteaza fondul de caștiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49 (100.000 lei), Joker (50.000 lei) și Loto 5/40 (25.000 lei). Rezultatele tragerii Loto 6/49 din 22 decembrie 2019Loto 6/49: Va urmaJoker:…

- Meteorologii anunta soare cu dinti in cele mai multe regiuni, dar vor fi si averse in unele. Marti vine cu averse in unele zone. Meteorologii anunta maxime de 9 grade in Moldova, 8 in Maramures, 9 in Crisana, 10 in Transilvania, 9 in Banat, 9 in Oltenia, 12 in Muntenia si 14 grade in Dobrogea. In Giurgiu,…

- Bienala de Arhitectura Transilvania (BATRA) 2019 a avut loc la finalul lunii noiembrie, in Cluj-Napoca si orasele partenere Oradea, Alba-Iulia, Satu Mare si Baia Mare. In concursul bienalei au fost inscrise zeci de proiecte, cuprinse in categoriile Arhitectura locuinței individuale, Arhitectura…