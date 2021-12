Stiri pe aceeasi tema

- Acțiune de imagine marca SRI. Serviciul Roman de Informatii a lansat podcastul TOP (ne)SECRET, al carui realizator este Ovidiu Marincea, purtator de cuvant al instituției. Primul sau invitat a fost generalul de brigada Dorin Radulescu, seful Brigazii Antitero din SRI, ”departamentul vedeta”, dupa cum…

- Serviciul Roman de Informatii a lansat podcastul TOP (ne)SECRET, al carui realizator este Ovidiu Marincea, purtator de cuvant al Serviciului. Primul sau invitat a fost generalul de brigada Dorin Radulescu, seful Brigazii Antitero din SRI.

- Serviciul Roman de Informații lanseaza azi prima ediție a podcastului TOP (ne) SECRET. Acesta va fi realizat de Ovidiu Marincea, purtatorul de cuvant al instituției și consilier al directorului Eduard Hellvig și are ca scop deschiderea instituției catre publicu larg. „Vom face o serie de intreviuri…

- Insa un podcast apare pe piata. Si nu de oriunde. Va fi lansat de Serviciul Roman de Informatii. Pe scurt, SRI va publica maine primul interviu din seria TOP (ne)SECRET, asa cum este intitulata emisiunea. Despre podcast, acesta spune: „Voi demara o serie de interviuri cu colegi, incepand de la varful…

- Insa un podcast apare pe piata. Si nu de oriunde. Va fi lansat de Serviciul Roman de Informatii. Publicitate Pe scurt, SRI va publica maine primul interviu din seria TOP (ne)SECRET, asa cum este intitulata emisiunea. Realizator este Ovidiu Marincea, purtator de cuvant al SRI. In 2015, iesea la iveala…

- Serviciul Roman de Informații (SRI) lanseaza vineri, 17 decembrie, podcastul „TOP (ne)SECRET”. Acesta e realizat de Ovidiu Marincea, purtatorul de cuvant al instituției, despre care GSP dezvaluia in 2015 ca a negociat un contract cu Elena Udrea pe vremea cand era jurnalist, scrie Paginademedia.ro . …

- Serviciul Roman de Informații (SRI) poate sa faca acte de urmarire penala in cazuri de tradare, spionaj și terorism, in acele cazuri speciale prevazute de Legea siguranței naționale, in baza careia instituția iși desfașoara activitatea. Plenul Camerei Deputatilor a votat marti, 16 noiembrie, proiectul…

- Agentia Cetrala americana de Informatii (CIA) l-a demis din functie pe seful sau de la Viena, acuzat de faptul ca nu a luat in serios cazuri misterioase ale ”sindromului Havana”, dezvaluie The Washington Post (WP), relateaza AFP, potrivit news.ro. Zeci de cazuri - atat in randul angajatilor…