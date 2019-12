Stiri pe aceeasi tema

- Investitiile pe bursa nu mai sunt de ceva timp o activitate exclusivista, la care doar romanii cu adevarat bogati pot avea acces. Cu doar cateva sute de lei, un roman poate detine astazi o "bucata" din companii catre care adesea isi...

- Finantat pe parcursul a sapte ani de catre Uniunea Europeana prin Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala, acest program a fost implementat cu succes si in judetul nostru pe cativa indicatori. In cadrul sedintei Colegiului Prefectural, directorul Oficiului Judetean pentru…

- Președintele executiv al PSD, Eugen Teodorovici, susține ca peste 2 milioane de romani au votat pentru ca Viorica Dancila sa ajunga in turul II pentru ca PSD a luat 7 masuri de mare impact la guvernare.”7 motive pentru care peste 2 milioane de romani au votat Viorica Dancila și au votat PSD:…

- In sfarsit, la Aeroportul Arad pare sa se miste ceva. Reprezentantii aerogarii au solicitat aprobarea consilierilor judeteni pentru un proiect european in valoare totala de peste 22 de milioane de lei, fonduri nerambursabile, care ar urma sa fie implementat la Arad. In fapt, este vorba despre un…

- Polițiștii locali din Sebeș au aplicat, intr-o singura zi, 17 sancțiuni contravenționale pe linia prevenirii și combaterii faptelor de conturbare a ordinii și liniștii publice și a comerțului ilicit, dezmembrari auto, achiziționare de deșeuri feroase și neferoase. In data de 17 octombrie 2019, intre…

- Investigatia OLAF a fost declansata in 2015 sub suspiciunea de frauda si nereguli comise de partidul paneuropean de dreapta MELD (Movement for a Europe of Liberties and Democracy sau Miscarea pentru o Europa a Libertatilor si Democratiei) si fundatia asociata FELD, care au primit granturi UE intre…

- Cand vine vorba de performantele inregistrate de fiecare primarie pe parcursul unui an, desi sunt reglementari relativ clare stabilite prin Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, referinta ramane vechea vorba „cate bordeie, atatea obiceie". Daca, in destule judete - intre care si Iasul…