- Medicii unui spital din Lugoj fac cheta pentru colegii lor cu salarii diminuate, pentru a acoperi astfel scaderile. Sefii unitatii medicale i-au indemnat pe angajatii ale caror lefuri au crescut sa doneze, fiecare cat vrea și cat poate, bani pentru colegii mai putin norocosi. Lefurile au scazut pentru…

- Roș-albii vor sa-i propuna veteranului Penedo, 36 de ani, prelungirea pe inca un sezon a contractului. Jaime Penedo e singurul fotbalist din Liga 1 sigur de prezența lui la Mondialul din vara. ...

- O mare parte din salariatii unei importante companii din Iasi au dat o lovitura conducerii fabricii la scurt timp dupa ce au inceput procedurile de concediere colectiva • Dupa ce au fost informati ca vor fi disponibilizati, acestia s-au organizat si au atacat decizia in instanta de frica sa nu piarda…

- Cei mai multi angajatori romani aleg sa ofere drept beneficii extrasalariale de sarbatori primele in bani, recompensa de care si angajatii sunt multumiti. Pe langa acestea, in top urmeaza tichetele cadou, iar abia apoi zilele libere suplimentare, desi in topul angajatilor acestea sunt in ordine inversa.

- Cum scapam de curiozitatea sefilor. Ce facem in timpul liber, cu cine iesim la film sunt lucruri despre care nu vrem neaparat sa vorbim la serviciu. Nu vrem noi, dar ei pot afla. Prietenia fata de subaltern este de multe ori in fisa postului si nu de ieri de azi

- Tichetele de masa, cadourile, decontarea transportului, vacantele in Romania si pensiile private sunt principalele beneficii extrasalariale pe care angajatii si le-au ales anul trecut, potrivit unui studiu BenefitOnline.ro, platforma online de beneficii extrasalariale. In medie, optiunile angajatilor…

