Daca e vineri, inseamna ca e momentul pentru muzica noua. Așa cum ne-am obișnuit deja, vinerea este dedicata artiștilor care lanseaza piese noi, care schimba retorica zilelor și care ne ajuta sa ne indeplinim toate obiectivele, totul presarat cu energie și determinare. Cladigal, LUNAX, ZANA, Jaxx Inc., Katy Alex, Deeperlove, Bajazoo, TROYMER, Dymd și Steve Brian sunt artiștii care iși pun creativitatea pe note și ne ajuta sa ne imbogațim playlistul cu piese care au potențialul de a ne schimba starea de spirit in doar cateva momente. Cladigal ne introduce in realitatea virtuala și ne face personaje…