- Primul model electric al lui Subaru se va numi Solterra și va fi lansat anul viitor. Solterra este un SUV complet electric din segmentul C care se bazeaza pe platforma dezvoltata de companie impreuna cu Toyota. Omologul Toyota e-TNGA este denumit oficial e-Subaru Global Platform sau e-SGP pe scurt.…

- Masinile electrice vor fi mai ieftine fata de cele pe combustibil fosil in intreaga Europa in sase ani si ar putea reprezenta 100% din vanzarile de masini noi pana in 2035, potrivit unui studiu publicat luni. Un studiul realizat de Bloomberg New Energy Finance arata ca masinile electrice de…

- “Bolt, platforma europeana de mobilitate, lanseaza serviciul de car-sharing, Bolt Drive. Noul serviciu permite utilizatorilor sa inchirieze o masina pentru perioade scurte de timp, folosind aplicatia Bolt. Anul acesta, compania va investi 20 de milioane de euro in lansarea Bolt Drive in Europa si va…

- Romania a aparut in raportul departamentului de stat american drept cel mai mare exportator de ființe umane traficate din Europa. In rapoartele noastre nu apar decat 400 de victime. Neputința statului roman e mare. Nu acționeaza și nu-și protejeaza cetațenii. In plus, cu stupoare se regasesc și ofițeri…

- In ultima vreme se tot discuta despre dispariția mașinilor diesel „in cațiva ani”. UE ar trebui sa se pregateasca pentru o revoluție tehnologica in transportul rutier, potrivit Bloomberg. Romania și alte țari din Europa de Est au inceput rechemarile de mașini diesel vechi. Multe dintre acestea sunt…

- Exista o aplicație care combina aproape toate serviciile de transport alternativ. Aceasta daca ai probleme legate de faptul ca ești asaltat de prea multe aplicații. Aplicația, suta la suta romaneasca, are deja succes și peste hotare. Neobility, umbrela mai mare a aplicației Urban Air, e o aplicație…

- Ministrul Mediului Tanczos Barna a anunțat marți noile condiții pentru programul RABLA, care ar urma sa inceapa din luna aprilie. Potrivit ministrului, primele de casare se majoreaza de la 6.500 de lei la 7.500 de lei. De asemenea crește și valoarea ecobonusului pentru achiziția de mașini hibrid și…

- Grupul Volkswagen a prezentat astazi noi planuri privind dezvoltarea tehnologica a bateriilor pentru vehiculele cu emisii zero in cadrul "Power Day", un eveniment asemanator cu "Battery Day" de la Tesla. Nemții vor ca, pana in 2030, sa deschida in Europa șase "Gigafactories" dedicate producției de baterii…