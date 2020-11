Stiri pe aceeasi tema

- Marian Duța, reporterul de la Neatza cu Razvan și Dani, dintr-un magazin pescaresc ne ofera detalii despre ce tipuri de pește recomanda specialiștii pentru zilele din postul Craciunului cu dezlegare la pește.

- Daca te-ai hotarat sa tii post in pandemie, atunci trebuie sa afli care sunt alimentele pe care trebuie sa le consumi, de fapt. Medicul nutritionist Mihaela Bilic iti explica tot ce trebuie sa stii despre mancatul sanatos in postul Craciunului. De ce alimente trebuie sa ne ferim in post Duminica, 15…

- Pentru ca a inceput perioada de post, aflam de la Pr. Visarion Alexa, intervievat de Marian Duța, reporterul de la Neatza cu Razvan și Dani, despre postul Craciunului 2020 și cum se pregatesc credincioșii pentru Nașterea Domnului.

- An de an, in cea de-a doua saptamana a lunii noiembrie, pe 14 noiembrie, are loc Lasatul Secului! Ce este Lasatul Secului și cum se sarbatorește inainte de postul Craciunului? Ce se face de Lasatul Secului? Cand se merge la nași de Lasatul? Afla toate raspunsurile din articolul de mai jos!

- Hornbach, unul dintre principalii retaileri locali de materiale de construcții și gradinarit, pastreaza tradiția și, pentru al 13-lea an consecutiv, anunța deschiderea Targului de Craciun in cele șapte magazine pe care le deține in Romania. Acesta va aduce, cu ocazia ediției 2020, peste 1.000 de produse…

- Nasterea copiilor in familie este unul din scopurile ei – de a avea urmasi, de a avea sentimentul implinirii, de a avea cui sa fie lasate cele adunate si agonisite pe parcursul vietii. Copiii mai au rostul de a-i ingriji pe parinti cind acestia nu mai pot lucra. Fiecare familie isi doreste a avea copii…

- In urma cu 93 de ani lua naștere un cuplu legendar al comediei: Stan și Bran. Cei doi au debutat ca și cuplu in filmul „The Second Hundred Years”. Stan și Bran au jucat in 107 filme pana in 1951.