Top 5 favorite la EURO 2020

Programat intre 11 iunie și 11 iulie 2021, Turneul Final al Campionatului European de Fotbal aduce la start cele mai bune 24 de echipe naționale de pe „batranul continent”. Este cea de-a 16 ediție EURO și ar fi trebuit sa se desfașoare inițial in 2020, insa a fost amanata pentru 2021. Fiind o ediție aniversara (60 de ani de la primul EURO – Franța 1960), UEFA a decis sa se dispute, in premiera, in 12 orașe europene, printre care și capitala Romaniei. Inca se lucreaza la diferite scenarii pentru ca totul sa se desfașoare in condiții optime din toate punctele de vedere, iar bookmakerii au pregatit…