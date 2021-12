In urma cu mai bine de 5 ani, specialiștii in domeniul e-commerce estimasera ca in urmatoarele decenii, pana in 2040, achizițiile retail se vor face in mediul online intr-un procent de peste 90%. Datorita evoluției tehnologiilor, comerțul electronic s-a dezvoltat de la an la an, iar pandemiaa imprimat un ritm si mai accelerat acestei tendinte. Aceste circumstanțe creeaza multe oportunitați pentru antreprenorii care vor sa dezvolte business-uri de succes. In acest sens, este important atat domeniul ales, cat și experiența de utilizare pe care retailerii o ofera clientilor pe platformele lor. La…