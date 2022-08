Stiri pe aceeasi tema

- Felix Patrașcanu este unul dintre cei mai de succes antreprenori din Romania și liderul unei afaceri de familie care a modelat semnificativ peisajul de business din țara noastra. O performanța in business care s-a construit in timp, cu perseverența,...

- Ziua Internaționala a Iubitorilor de Carți este sarbatorita in fiecare an, pe 9 august.9 august 2022: Ziua Internaționala a Iubitorilor de Carți. Pasionații pentru lectura se pot bucura de o zi a lor, in fiecare an. Pe data de 9 august este celebrata pasiunea pentru o carte buna, care te face sa uiți…

- Presedintele bulgar pro-rus vrea guvern socialist. Partidul socialist din Bulgaria a primit mandat luni pentru a forma guvernul de la presedintele Rumen Radev, o ultima tentativa de a evita noi alegeri anticipate, relateaza DPA. Daca socialistii vor esua, tara se va indrepta spre un nou scrutin legislativ…

- Seful Statului Major al armatei israeliene (IDF), Aviv Koceavi, a declarat ca o optiune militara impotriva programului nuclear iranian este un „imperativ moral". Israelul s-a pregatit in cel mai amplu exercitiu militar de pana acum. Presedintele rus se aliaza cu Teheranul. Presedintele rus va calatori…

- Blue Air este pe cale sa paraseasca piața și incearca sa amane chestiunea procesului verbal in ceea ce privește amenda aplicata de ANPC și totodata obligația de a returna banii consumatorilor, a afirmat președintele Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), Horia Constantinescu, in…

- Presedintele american Joe Biden cere o scadere a pretului benzinei si motorinei, macar pentru trei luni. Liderul de la Casa Alba ar vrea ca americanii sa scape de povara pretului ridicat din statiile de combustibil pe perioda vacantelor.

- La doua zile dupa ce a promis, ca, din iulie, nu mai face angajari la stat, Guvernul va majora personalul Internelor cu circa 8.000 de persoane. Tot azi, presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a sustinut ca „statul va strange cureaua". Potrivit unui proiect al unei hotarari de guvern aflate pe ordinea de…

- Finlanda si Suedia vor depune, miercuri, cererea de aderare la NATO. Anuntul a fost facut de premierul suedez, intr-o conferinta de presa comuna cu presedintele Finlandei. Demersul ar putea fi insa blocat de Turcia, daca nu se ajunge la intelegere. Presedintele turc, Recep Erdogan, si-a reiterat in…