Top 20 cele mai frumoase filme clasice Se apropie sfarșitul de saptamana, momentul perfect pentru un maraton de filme . Daca vrei sa te intorci in timp și totodata sa vezi cateva filme care nu se vor demoda niciodata, te poți inspira de aici. Sunt filme clasice realizate in trecut, dar pe care le putem descoperi sau revedea cu placere chiar și in 2022. Iata in continuare un top 20 al celor mai frumoase filme clasice! It Happened One Night (1934) The Wizard of Oz (1939) The Philadelphia Story (1940) His Girl Friday (1940) Citizen Kane (1941) Casablanca (1942) It’s a Wonderful Life (1946) An American…