Stiri pe aceeasi tema

- Cu puțin timp inaintea inceperii școlilor in noul semetru, Ministerul Educației și Ministerul Sanatații au definitivat formularul de exprimare a consimțamantului pentru testarea elevilor care dezvolta simptome de Covid-19. Pe Facebook, Ministerul Sanatații precizeaza ca ”parintele are dreptul, nu obligația,…

- Studenții romani care fac o facultate in UK urca Romania pe locul 5 in UE in topul țarilor care au studenți ce studiaza in Marea Britanie. Cați sunt in total de la noi? Ei bine, numarul studenților romani trece de 10.000 și chiar a crescut cu aproape 10% in anul academic 2019-20 fața de anul... View…

- 2074. Dupa o catastrofa globala misterioasa, un razboi pornește intre Triburile care au aparut din ruinele Europei. Trei frați din tribul pașnic Origine – Kiano (Emilio Sakraya), Liv (Henriette Confurius) și Elja (David Ali Rashed) – sunt separați și forțați sa iși gaseasca propriul drum in lupta plina…

- Aflat la a patra ediție, festivalul Winterfest iși ia toate masurile de siguranța igienico-sanitara și pune bazele nu unui weekend, ci a 3 weekenduri pline de distracție. Competițiile sportive montane, lecțiile de schi sau snowboarding, atmosfera de festival, muzica buna, bauturile spirtoase și amintirile…

- Miscarea Black Lives Matter a fost propusa la Premiul Nobel pentru Pace. Organizația fondata de Alicia Garza, Patrisse Cullors și Opal Tometi in 2013 a fost nominalizata de un membru al Parlamentului Norvegian. Acesta a declarat ca miscarea ”a devenit una dintre cele mai puternice miscari mondiale in…

- Pentru unii, 14 februarie este Ziua Indragostitilor, iar pentru altii este Valentineis Day. Indiferent cum o numesti, ai nevoie de cadouri romantice speciale, personalizate pentru aceasta zi atat de importanta. In magazinul online cadouinedit.ro vei gasi cadouri romantice potrivite pentru femei si pentru…

- Nicole și Alexander Beshinsky, din Canada, au caștigat concursul lansat de hotelul Zed numit „Nooner Baby Maker” cu ocazia Zilei Indragostiților, dupa ce mamica a ramas insarcinata la inceputul acestui an. Cuplul va putea sarbatori gratis ziua de 14 februarie dedicata indragostiților la oricare dintre…