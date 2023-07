Top 10 cele mai sanatoase bauturi pentru vara - Rețete naturale pe care le poți prepara singur.10. Suc de rosiiBogat in vitamine si minerale, sucul de rosii natural este cea mai buna solutie pentru a lupta cu deshidratarea fara sa bei cantitati foarte mari de apa. Licopenul, substanta ce da culoarea rosiilor este un antioxidant puternic, cu efecte de prevenire a numeroase tipuri de cancer.9. Suc de mereSucul de mere natural, fara aditivi, este bogat in potasiu, reduce nivelul colesterolului "rau" si grabeste eliminarea toxinelor din ficat si rinichi. Sucul de mere are insa un continut caloric…