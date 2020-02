Top 10 cele mai frumoase aparitii de la Oscar 2020

Accident langa Bucuresti: O ambulanta a intrat intr-un autobuz (video)

In aceasta dimineata, la iesirea din Bucuresti, in Bragadiru, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate mai multe automobile. Conform primelor date, o ambulanta a lovit un autobuz. Ulterior, ambulanta a fost lovita de o alta masina. ... [citeste mai departe]