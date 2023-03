Stiri pe aceeasi tema

- Banca americana de investitii J.P. Morgan a previzionat joi ca Rusia va putea sa mentina productia de petrol la nivelul anterior conflictului din Ucraina, datorita cererii robuste din China si India, dar s-ar putea confrunta cu dificultati in redirectionarea unei parti din exporturile sale de produse…

- Petrolul rusesc continua sa ajunga la cumparatorii din intreaga lume. Dar chiar si cei care isi petrec zilele urmarind miscarile navelor peste oceane cu greu reusesc sa afle exact cine il transporta, relateaza CNN. Pe masura ce sanctiunile occidentale impotriva Rusiei s-au intensificat in urma invaziei…

- Pe masura ce sanctiunile occidentale impotriva Rusiei s-au intensificat in urma invaziei sale in Ucraina, mai multe nave s-au alaturat unei flote existente de petroliere misterioase, gata sa faciliteze exporturile de titei ale Rusiei. Persoanele din industrie estimeaza dimensiunea acestei flote “din…

- Clarificarea situatiei Irlandei de Nord in relatie cu piata britanica si cu cea comunitara va ajuta guvernul britanic sa avanseze si in negocierile comerciale cu alti parteneri importanti, inclusiv cu Statele Unite. In principiu, solutionarea acestui dosar pe linia convenita in aceste zile - si validata…

- Mercuri, 8 februarie, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a ajuns la Londra, in a doua sa vizita oficiala intr-o țara straina de cand a inceput invazia ruseasca in Ucraina. Liderul de la Kiev mulțumește Regatului Unit pentru sprijinul militar, intr-un discurs in fața politicienilor britanici la…

- Presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, este pe locul sase in topul celor mai de incredere lideri straini pentru ucraineni, cu 50,4-, acestia avand mai multa incredere in sefa statului decat in anul precedent. Cel putin asta arata datele unui sondaj al New Europe Center. Pe locul intai, se pozitioneaza…

- Numarul strainilor care viziteaza Rusia in cadrul unor calatorii organizate a scazut cu peste 90% in cursul anului 2022, pentru ca izolarea internaționala a țarii din cauza invadarii Ucrainei i-a ținut departe pe majoritatea turiștilor, scrie marți cotidianul economic rus Kommersant, preluat de The…

- Premierul britanic Rishi Sunak urmeaza sa anunte, luni, 19 decembrie, in cursul unei reuniuni cu liderii din Europa de Nord, tarile baltice si Tarile de Jos in Letonia, livrarea catre Ucraina a unei importante cantitati mari de munitie pentru artilerie, noteaza AFP