Toni Kroos strâmbă din nas la Messi! Ronaldo şi Benzema, mult mai îndreptățiți să ia Balonul de Aur Cristiano Ronaldo si Karim Benzema meritau mai mult decat Lionel Messi sa castige Balonul de Aur 2021, a opinat mijlocasul german Toni Kroos, de la Real Madrid, informeaza Agerpres . Kroos nu a fost singurul contestatar al lui Messi, mulți gandind ca publicația franceza s-a „sensibilizat“ prin venirea acestuia la PSG. Messi (34 ani) a castigat luni cel mai important trofeu individual pentru a saptea oara, cu prilejul anchetei efectuate de revista France Football. Asta s-ar fi datorat in special pentru succesul sau cu Argentina in Copa America. El a marcat noua din cele 13 goluri ale nationalei… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

