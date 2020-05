Stiri pe aceeasi tema

- Liberalii iau in calcul ca alegerile locale sa se desfasoare la sfarsitul lunii septembrie, inceputul lunii octombrie, iar alegerile parlamentare, la termen, in decembrie. Presedintele PNL, Ludovic Orban, le-a transmis liberalilor reuniti in sedinta Biroului Politic National, desfasurata in sistem de…

- Alegerile locale vor avea loc cel mai probabil la sfarsitul lunii septembrie sau inceputul lunii octombrie, iar alegerile parlamentare, la termen, in decembrie. Informația a aparut dupa ședința Biroului Politic Național a liberalilor. Președintele PNL, Ludovic Orban le-a spus colegilor sai de partid…

- Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a declarat, joi, la „Marius Tuca Show”, ca alegerile generale vor fi organizate in 5 decembrie, iar cele locale la sfarșit de septembrie sau inceput de octombrie.Prim-vicepreședintele PNL și europarlamentarul Rareș Bogdan a anunțat, joi, la „Marius Tuca…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, declara ca “exista premise” ca alegerile locale sa aiba loc in luna septembrie, iar cele parlamentare in decembrie, scrie Agerpres. “Daca vom incheia situatia aceasta (criza generata de pandemia cu noul coronavirus – n.r.) pe 15 mai, asa cum recomanda si UE, si apoi vom…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, declara ca "exista premise" ca alegerile locale sa aiba loc in luna septembrie, iar cele parlamentare in decembrie. "Daca vom incheia situatia aceasta (criza generata de pandemia cu noul coronavirus - n.r.) pe 15 mai, asa cum recomanda si UE, si apoi vom…

- UDMR propune amânarea alegerilor locale cu șase luni, pâna în luna octombrie, considerând ca prioritațile momentului sunt sanatatea populației și salvarea economiei, în contextul pandemiei de coronavirus.Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, miercuri,…

- Simona Bucura-Oprescu, secretar general PSD Arges: “Am convingerea ca PSD va castiga alegerile locale de anul acesta!” Prezenta la conferinta de presa sapatmanala a PSD Arges, deputata Simona Bucura Oprescu si-a exprimat convingerea ca partidul va reusi sa obtina un scor foarte bun la alegerile locale…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat duminica, la Romania TV, ca ar trebui analizat daca nu se impune amanarea alegerilor locale "pana dupa stingerea epidemiei de coronavirus".Alegerile locale vor avea loc in vara acestuia an, cel mai probabil in luna iunie. "Vedem o serie de riscuri…