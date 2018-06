Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PMP Eugen Tomac a parasit, joi, sedinta Birourilor permanente reunite, acuzandu-l pe presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, ca vrea sa transforme Parlamentul in unitate militara si spune ca acest lucru arata atitudinea dictatoriala a actualei puteri.”Domnul Tariceanu propune…

- Presedintele ALDE si al Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, duminica, despre protestatarii #rezist ca "fie sunt naivi si se lasa manipulati", fie exista "alte interese oculte" care ii fac sa manifesteze. "Inteleg ca astazi are loc o manifestatie de sustinere pentru statul paralel…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, susține ca ii va cere ministrului Justiției, Tudorel Toader, sa se asigure ca protocoalele din Justiție dintre SRI și diferitele instituții nu mai sunt in vigoare.Fost judecator CCR: 'Daca Klaus Iohannis nu o demite pe Laura Codruța Kovesi, Parlamentul…

- Calin Popescu Tariceanu propune inființarea unei Comisii pentru Adevar și reconciliere, președintele Senatului venind cu aceasta idee in condițiile declansari procedurii de infringement impotriva Romaniei.

- Intrebat daca ar fi de acord cu un prag valoric pentru abuzul in serviciu, Calin Popescu Tariceanu a raspuns: "Nu. Eu as fi de parere cu totul altceva si anume sa ne raportam la legislatia europeana care constituie un model fara indoiala si pentru Romania, sa ne uitam ca sunt tari in care nu exista…