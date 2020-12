Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, si-a anuntat, miercuri, demisia din aceasta functie, urmare a rezultatului inregistrat de partid la alegerile parlamentare. Conducerea interimara a partidului va fi asigurata de presedintele executiv al PMP, Marius Pascan, conform lui Tomac. Tag-uri Nume: Eugen Tomac…

- Președintele PMP, Eugen Tomac, și-a depus demisia din funcția de președinte al partidului, asta dupa ce PMP nu a reușit sa atinga pragul electoral și nu va intra in Parlament. ”Vreau sa le mulțumesc tuturor cetațenilor romani care in condiții de criza de sanatate s-au prezentat la vot. Vreau sa le mulțumesc…

- Președintele PMP, Eugen Tomac, și-a depus demisia din funcția de președinte al partidului, asta dupa ce PMP nu a reușit sa atinga pragul electoral și nu va intra in Parlament. Citește și: SURSE - Nicolae Ciuca are opoziție consistenta in PNL ”Vreau sa le mulțumesc tuturor cetațenilor…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, spune ca a decizia de a demisiona a fost una personala, la care s-a gandit cand a vazut rezultatele votului de la alegerile parlamentare, scrie Mediafax „Demisia se da...

- Ziarul Unirea SURSE| Dupa pierderea alegerilor parlamentare, premierul Ludovic Orban iși depune demisia. A avut o intalnire cu președintele Klaus Iohannis Astazi, la Palatul Cotroceni, a avut loc o discuție intre Klaus Iohannis și Ludovic Orban, una neplacuta pentru premierul Romaniei și președinte…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat luni, pentru AGERPRES, ca asteapta cu optimism rezultatul final al alegerilor parlamentare, exprimandu-si speranta ca partidul sau va reusi sa treaca pragul electoral. "Avem speranta ca vom reusi sa intram in Parlament, suntem optimisti, asteptam…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, considera ca nu se pot organiza alegeri parlamentare in aceasta perioada si spune ca s-ar putea sa existe un proiect de lege in acest sens. Intrebat, joi seara, la Antena 3 daca, in opinia sa, se pot organiza alegeri parlamentare in conditiile in care…

- Presedintele organizatiei judetene Constanta a Partidului Social Democrat (PSD), Felix Stroe, si-a inaintat joi demisia din functia de director general al SC RAJA SA Constanta, cel mai mare operator public de apa si canalizare din Romania, dupa ce noul presedinte ales al Consiliului Judetean, Mihai…