- Senatorul PNL Vlad Pufu solicita anularea hotararii adoptate de Consiliul Local Municipal Buzau prin care impozitele buzoienilor au fost majorate cu 50%. Parlamentarul buzoian ii reproșeaza primarului Toma ca ia decizii importante fara consultare publica și anunța proteste din parte aleșilor PNL. In…

- Locuitorii municipiului Sfantu Gheorghe vor plati anul acesta impozite mai mari pe terenuri si locuinte, acestea fiind indexate cu rata inflatiei de 3,8%. Potrivit reprezentantilor Primariei Sfantu Gheorghe, Consiliul Local a mentinut impozitele locale pe cladiri sau terenuri la nivelul minim permis…

- Primaria Lugoj a anuntat prima zi din acest an in care se pot achita impozitele si taxele aferente anului 2021. Platile se pot face incepand de luni, 11.01.2021. Impozitele pe cladiri, terenuri, mijloace de transport, se platesc anual, in doua rate egale. Pentru 2021, primul termen de plata este 31…

- Incepand de anul viitor, proprietarii de cladiri și apartamente din Buzau vor plati impozite mai mari, dupa indexarea cu rata inflației stabilita in ultima ședința a Consiliului Local Municipal. De asemenea, cei care au cladiri in paragina se aleg cu o majorare cu 500%, incepand din 2021. „Impozitele…

- In imaginile transmise live, se vede cum Gheorghe Bezman se ridica de pe scaun dupa o ora si 13 minute de la inceperea sedintei, iar in locul lui se aseaza o alta persoana, care in intervalul de timp 1:13:15 - 1:40:00, voteaza toate proiectele de hotarare, la fel ca grupul PSD.Incidentul a fost observat…

- Consilierii locali vor vota, in sedinta de saptamana viitoare, proiectul de hotarare privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale pentru anul 2021. Proiect din inițiativa primarului.

- Direcția de Sanatate Publica Buzau transmite astazi șase decese in randul pacienților confirmați COVID-19. Este vorba despre pacienți cu varste cuprinse intre 59 și 79 de ani. Iata care este situația deceselor potrivit unui comunicat al Instituției Prefectului realizat pe baza raportarii DSP Buzau:…

- Mutatul de la oras la tara a devenit un fenomen in Romania, mai ales de la debutul crizei Covid. Asa ca gospodaria taraneasca este in centrul atentiei, dar si pe masa presedintelui Iohannis.