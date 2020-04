Stiri pe aceeasi tema

- Seful Politiei Romane, chestor principal Liviu Vasilescu, a anuntat ca, in urma violentelor din strada care au avut loc in perioada Sarbatorilor Pascale, au fost retinute 8 persoane la Brasov si 11 la Bucuresti, iar in judetul Hunedoara au fost arestate preventiv patru persoane. "Referitor la cazurile…

- Inspectorul general al Politiei Romane, chestor principal Liviu Vasilescu, anunța ca polițiștii au dat peste 50 de amenzi dupa conflictele de strada inregistrate cu ocazia Sarbatorilor Pascale. Totodata, Vasilescu a spus ca infracționalitatea a scazut cu 17% fața de anul trecut. „In ultimele 72 de ore,…

- Șeful Poliției Romane face declarații de presa luni, la ora 15, cu privire la avenimentele violente care au avut loc zilele acestea in București și in țara, generate de nerespectarea ordonanțelor militare.Inspectorul general al Poliției Romane, chestorul principal Liviu Vasilescu va fi secondat de inspectorul…

- Incidentele violente cu poliția din ziua de Paști au un numitor comun, susține sociologul Gelu Duminica. Cauzele sunt mai profunde, iar autoritațile locale nu sunt deloc straine de ele, considera acesta.“Garcini - Sacele, Micro 7 - Hunedoara, Mimiu- Ploiești, Rahova - sectorul 5. In toate aceste comunitați…

- Opt persoane au fost retinute de procurori si urmeaza sa fie prezentate, luni, instantei in vederea luarii de masuri preventive, dupa ce, duminica seara, au fost implicate intr-un scandal violent in municipiul Sacele, fortele de ordine fiind nevoite sa traga focuri de arma. Imagini video disponibile…

- Parintele Gabriel Cazacu, preot la Manastirea Casin din Capitala, a facut un apel la credinciosi, in Vinerea Mare, rugandu-i sa ramana acasa, pentru ca astfel pretuiesc viata, "care este dar de la Dumnezeu", potrivit Antena 3."Este Vinerea Mare, o zi sfanta, de post, in care foarte multi credinciosi…