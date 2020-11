Stiri pe aceeasi tema

- Dupa procesarea a 2101 procese verbale din 2142, ceea ce constituie 98,04% din numarul total de alegatori care au votat in primul tur al alegerilor prezidențiale, favorit este Maia Sandu cu 34,39%. Pe locul doi este Igor Dodon cu 34,11%, iar pe locul trei s-a poziționat Renato Usatii cu 16,90%

- Dupa procesarea a 100% din procesele verbale in municipiul Chișinau, marele ciștigator al alegerilor prezidențiale in aceasta regiune a țarii este Maia Sandu. Acesta a acumulat 45,20% din numarul total al alegatorilor care au votat in acest raion. Totodata pe locul doi este Igor Dodon cu 34,17și pe…

- Dupa procesarea a 100% din procesele verbale in Balți, marele ciștigator al alegerilor prezidențiale in aceasta regiune a țarii este Renato Usatii. Acesta a acumulat 50,38% din numarul total al alegatorilor care au votat in aceasta regiune a țarii. Totodata pe locul doi este Igor Dodon cu 29,48% și…

- Dupa procesarea a 100% din procesele verbale in raionul Strașeni, marele ciștigator al alegerilor prezidențiale in aceasta regiune a țarii este Maia Sandu. Acesta a acumulat 48,13% din numarul total al alegatorilor care au votat in acest raion. Totodata pe locul doi este Igor Dodon cu 22,18% și pe poziția…

- CHIȘINAU, 2 nov - Sputnik. Pe primul loc in raionul Ialoveni s-a poziționat liderul PAS Maia Sandu. Maia Sandu - 55.31% (20377) Igor Dodon - 15.65% (5766) Renato Usatii - 10.66% (3928) Andrei Nastase - 7.31% (2692) Violeta Ivanov - 3.44% (1269) Octavian…

- CHIȘINAU, 1 nov - Sputnik. La Anenii Noi pe primul loc s-a poziționat Igor Dodon cu peste 36% dintre sufragii, iar pe locul doi se poziționeaza Maia Sandu cu peste 33 la suta din voturi. Pe locul trei este Renato Usatii cu aproape 14% din voturi. Igor Dodon - 36.04% (9939) Maia Sandu…

- (udpate 11:00) Prezentarea s-a incheiat. Iata care sunt cele mai importante date.(update 10:55) Daca duminica viitoare ar avea loc alegeri prezidențiale, cei mai mulți moldoveni ar vota pentru actualul președinte al țarii, Igor Dodon, fiind urmat de lidera PAS, Maia Sandu. (update 10:44) Moldovenii…

- Igor Dodon este favoritul alegerilor pentru funcția de președinte al Republicii Moldova. De aceasta este convins analistul politic Igor Volnițchi. In cadrul unei emisiuni TV, acesta a mai spus ca Maia Sandu va ajunge in turul doi, insa ar putea aparea și surprize din partea lui Andrei Nastase, ori Renato…