- Patru elevi au fost prinși sub daramaturi, luni, 18 decembrie, dupa ce cladirea internatului Liceului Tamași Aron din Odorheiu Secuiesc s-a prabușit parțial, a anunțat ISU Harghita. Toți patru au fost scoși de sub daramaturi, insa unul dintre ei nu a putut fi resuscitat și a fost declarat mort. Cladirea,…

- Ana Maria (www.b1tv.ro) Un perete al internatului Liceului Tamași Aron, din Odorheiu Secuiesc, s-a prabușit, luni. Sunt cel puțin 5 copii minori care au fost surprinși sub daramaturi, dintre care unul se afla in stare grava. Ministrul Educației, Ligia Deca, a facut primele declarații dupa tragedia petrecuta…

- Motiunea simpla impotriva ministrului Educatiei, Ligia Deca, depusa de deputatii USR si cei de la Forta Dreptei, va fi dezbatuta si votata in plenul Camerei saptamana viitoare. Motiunea simpla intitulata "Un ministru care minte nu poate gestiona educatia" va fi dezbatuta lunea viitoare, iar marti va…

- Un barbat din municipiul Odorheiu Secuiesc a fost retinut, marti, fiind acuzat de inselaciune, la domiciliul sau si la sediul firmei pe care o detine fiind efectuate mai multe perchezitii, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Harghita. Barbatul este acuzat ca a indus in eroare mai multe…

- Astazi incepe asfaltarea pe cele doua tronosoane aflate in lucru pe str. Gh. Doja Saptamana viitoare, joi, troansoanele aflate in lucru se vor reda circulației Lucrarile se vor muta pe celalalt sens de mers . Rutele ocolitoare vor ramane aceleași Cel mai probabil la inceputul lunii decembrie cele doua…

- Lucrarile de infrastructura in Centrul istoric din Oraștie vor continua și in 2024. Aflate in șantier, Piața centrala a municipiului, cetatea medievala și casa de cultura și-au schimbat, treptat, infațișarea.

- Aproximativ 300 de varstnici din Harghita beneficiaza de servicii la centrele de zi infiintate de Asociatia Caritas impreuna cu autoritatile locale. Astfel de centre de zi pentru varstnici functioneaza in localitatile Sandominic, Madaras, Miercurea-Ciuc, Gheorgheni si Odorheiu Secuiesc. De asemenea,…

- Aproximativ 180.000 de elevi și preșcolari din 450 de unitați de invațamant vor primi o masa calda pe zi sau un pachet alimentar. Ministra liberala a Educației a decis continuarea și in acest an a programului-pilot ”Masa calda”. Potrivit noii legi a invațamantului preuniversitar, din anul urmator programul-pilot…