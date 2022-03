Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a aprobat, marti, o hotarare referitoare la abrogarea procedurilor de carantina a persoanelor in contextul COVID-19. Hotararea a fost luata ca urmare a incetarii starii de alerta pe teritoriul Romaniei și ridicarii tuturor restricțiilor adoptate pentru prevenirea și combaterea pandemiei de COVID-19. „Hotararea Comitetul Național pentru Situații de […] The post Toate restricțiile au fost eliminate. Au fost abrogate și procedurile de carantina in contextul COVID appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…