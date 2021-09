Stiri pe aceeasi tema

- Odata cu redeschiderea noului corp de cladire de la Spitalul de Copii Sf. Maria din Iași vor fi disponibile 9 paturi de terapie intensiva, care in cazurile extreme, pot fi rezervate in totalitate copiilor infectați cu SARS-CoV-2. Purtatorul de cuvant al unitații medicale, Lavinia Ionescu: De la 1 octombrie…

- VIDEO| Cadrele medicale NEVACCINATE anti-Covid vor plati TESTAREA din buzunarul propriu-afirmațiile lui Cițu VIDEO| Cadrele medicale NEVACCINATE anti-Covid vor plati TESTAREA din buzunarul propriu-afirmațiile lui Cițu Sindicaliștii din cadrul Federației Sanitas au spus, luni, ca argumentele și presiunile…

- Personalul din sistemul de sanatate este vulnerabil in fata anuntatului val 4 al epidemiei Covid. Aproape 40% dintre angajatii unitatilor medicale de stat nu au imunitate in fata virusului. Desi au avut posibilitatea de a se vaccina inca de la inceputul campaniei, de la sfarsitul anului 2020, un procent…

- Tragedie pentru familiilor pacienților internați la spitalul din Vladikavkaz, capitala republicii Osetia de Nord! Noua persoane infectate cu Covid-19 au pierdut lupta cu viața la scurt timp dupa ce o conducta de oxigen s-a rupt. Medicii au incercat tot ce le-a stat in putința, prin urmare au inceput…

- Noua oameni au murit intr-un spital din Rusia, luni, dupa ce o conducta de oxigen s-a defectat, au anunțat agențiile de presa ruse, citate de Reuters. Bolnavii sufereau de Covid-19 și nu puteau respira singuri.

- Deputatul PNL Alexandru Muraru a transmis o scrisoare deschisa procurorului General al Romaniei, Gabriela Scutea, in care ii cere sa faca lumina in cazul „celei mai costisitoare achiziții medicale din fonduri publice”, in județul Iași: spitalul COVID de la Lețcani. Scrisoarea deschisa:…

- Guvernul Ungariei introduce obligativitatea vaccinarii anti-COVID-19 pentru cadrele medicale, ca parte a eforturilor de combatere a pandemiei de coronavirus, a declarat, vineri, premierul Viktor Orban pentru postul de radio public. “Exista deja anumite vaccinuri care sunt obligatorii pentru angajatii…

