TOATE MECIURILE DIN LIGA A II-A SE JOACĂ LA ACEEAȘI ORĂ Etapa a 4-a a Ligii 2 va fi una in care toate meciurile se vor desfașura de la ora la care i-a și dat competiției denumirea populara de ”matineu”. Inclusiv in zilele noastre, daca spui ”matineu”, gandul ți se duce automat la liga secunda de fotbal, cu toate ca in ultimii ani jocurile au fost [...] Articolul TOATE MECIURILE DIN LIGA A II-A SE JOACA LA ACEEAȘI ORA a aparut prima data pe Ziarul Dambovita - . Citeste articolul mai departe pe ziardambovita.ro…

