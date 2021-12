Mai mult de o jumatate de miliard de oameni din lumea intreaga au fost impinsi in saracie extrema in 2020 dupa ce au fost nevoiti sa achite din fonduri proprii diverse costuri medicale in timpul pandemiei de COVID-19, au anuntat duminica Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) si Banca Mondiala. Potrivit Reuters, pandemia de COVID-19 a perturbat functionarea serviciilor medicale la nivel global si a declansat cea mai grava criza economica de dupa anii 1930, afectand si mai mult situatia precara in care se aflau sute de milioane de oameni, carora le-a fost si mai greu sa plateasca pentru asistenta…